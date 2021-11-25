Pikapta yüklü mobilya malzemeleri tutuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de seyir halindeki pikabın kasasında bulunan mobilya malzemeleri tutuştu.

Yangın, gece saatlerinde KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Yenişehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Açil idaresindeki 06 EU 3997 plakalı Ford marka pikabın kasasındaki mobilya malzemeleri tutuştu. İhbar üzerine olay yerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.