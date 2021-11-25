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Polisin gözünden kaçmadı, araç motorundan tarih çıktı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

İHA

Polisin gözünden kaçmadı, araç motorundan tarih çıktı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından bir aracın motor bölümüne gizlenen tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte tarihi eser kaçaklığının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tokat’tan Ankara’ya giden bir araç, Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan Y.D, (48) M.D, (39) F.P (69) A.Y, (52) ve R.K. (51) isimli şahısların yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında aranmaları olmadığı tespit edildi. KOM polisi tarafından alınan savcılık kararıyla araçta arama yapıldı. Aracın motor bölümüne gizlenmiş ve beze sarılı halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inventer ele geçirildi.
Tarihi eser olarak değerlendirilen heykelin kendisine ait olduğunu ifade eden M.D (39), hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Tarihi bilgisi henüz belirlenemeyen Kadın ve çocuk figürlü heykel, Anadolu ve Medeniyetler Müzesine teslim edilecek.

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