Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 6 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki su kanalına girdiği kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında KırıkkaleSamsun yolu Ulaş köyü yakınında meydana geldi. İsmail Berk (30) yönetimindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Leyla (28), Alparslan (57), Sultan (50), Kaan Berk (2) ve Neriman Yılmaz (46) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-11-25 20:04:27



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