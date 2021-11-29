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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

İHA

Kırıkkale’de KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığınca 20212023 yıllarında uygulanacak Bölge Kalkınma Programının Tanıtılması amacıyla Kırıkkale'de, bilgilendirme çalıştayı düzenlendi.
Kırıkkale Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ile paydaş kurum temsilcileri katıldı.
Çalıştayda konuşan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, halkın hayatlarına dokunarak bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan KOP İdaresi Başkanlığı’nın rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmeyi temel öncelikleri arasında görmek olduğunu söyledi.

"Yeni nesil eylem planını hazırladık"
Şahin, "20142018 Eylem Planı’nın uygulama döneminin sona ermesi üzerine 2019 yılından itibaren, 20212023 Bölge Kalkınma Programı hazırlayarak Bakanlığa göndermiş ve 19 Şubat 2021 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 20212023 yıllarını kapsayan ve Bölge Kalkınma Programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planını başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgemizdeki diğer paydaşlar ile işbirliği içerisinde hazırladık. Bölge Kalkınma Programı, önceki Eylem Planlarından farklı olarak KOP İdaremizin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle, belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir" dedi.

"Açığa çıkartılması gereken kültür varlıklarımız var"
Bölgenin çok önemli potansiyellerinin olduğunu ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çok geniş tarım arazilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bunu el birliğiyle açığa çıkartacağız. Bir defa çok geniş tarımsal arazilerimiz var bu sulanamıyor. Kızılırmak’ın yanında bulunması ve bu işlerin bu zamana kadar geliştirilmemesini kabul edemiyorum. Çok yakın bir zamanda bir toplantı teşkil ettik. Arkadaşlara talimatımı verdim ve bu talimatında takipçisi olacağım. Buradaki paydaşı olduğumuz bütün işlerde özel idaremiz başta olmak üzere tarım müdürlüğümüz başta olmak üzere milli eğitimin kütüphaneleriyle ilgili güzel projeleri var. Açığa çıkartılması gereken kültür varlıklarımız var. Elbirliği içerisinde potansiyel enerjimizi, kinetik enerjiye çevireceğiz. Proje sayısı bakımından da bende büyük bir eksiklik gördüm. Proje kapasitemizi de artıracağız."

"Kendi çalışmalarımızı artıracağız"
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı ile görüşmeler yaptığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Çok yakın zamanda bölge idare başkanımızla görüştük. Uzmanlarını buraya gönderip sektör bazında çalışmalar olacak. Kendi çalışmalarımızı artıracağız. Kırıkkale’mizdeki bu desteğin miktarını hep beraber artırmamız lazım. Ben bu işin takipçisi olacağım. Sizlerin de yeterince gayret göstereceğinizi biliyorum. İlçelerimizde de kaymakamlarımızın başkanlığında projelerin üretilmesi konusunda talimatları vermiştim" diye konuştu.

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