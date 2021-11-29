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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

İHA

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 13 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 9 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince, şüpheli şahıslara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapılıyor. Denetimlerde açığa çıkan ve haklarında 13 ay ile 7 yıl arasında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı.
Hırsızlık suçlarından aranan ve 1 ila 7 yıl arasında hapis cezası bulunan Ö.T, B.U, S.K, K.S, kasten adam öldürme, tehdit, basit yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarından 13 ay ile 6 yıl arasında hapis cezası olan B.K, Y.C.G, S.T, Y.E. ve E.Z. ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete sevk edilen zanlılar hakkında işlemler sürüyor.

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