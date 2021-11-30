Türk ve Kazakistan bayraklarıyla yürüdüler, birlik ve beraberliğe dikkat çektiler Kazakistan 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü'ne özel "saygı yürüyüşü"

Kazakistan 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Günü'ne özel Kırıkkale'de düzenlenen "saygıyı yürüyüşü" etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde Türk ve Kazakistan bayraklarıyla iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Doktorluk hayalini gerçekleştirmek için üniversite eğitimini Kazakistan'da tamamlayan Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 27 yıldır Kazakistan bağını koparmadan gönüllü kültür elçiliği yapıyor. Hizmetlerinden dolayı KazakistanTürkistan saygın vatandaşlık beratı ve madalya ödülü de alan Dr. Sönmez bu kez 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Günü dolayısıyla "saygı yürüyüşü" etkinliği düzenledi.

Etkinlik, 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan 600 metrekare Türk bayrağının bulunduğu "Bayraktepe" zirvesinde gerçekleştirildi. Yörük Türkmenlerinde katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, vatandaşlar ellerinde Türk ve Kazakistan bayraklarıyla iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Zirvede toplanan vatandaşlar, Türk, Kazakistan ve Kayı bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.

Dr. Fatma Sönmez, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörük Türkmen üyeleriyle birlikte 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Günü'nü dolayısıyla yürüyüş etkinliği yaptıklarını söyledi.



"Türkistan'a teşekkürlerimi sunuyorum"

Yörük Türkmenleri ile birlikte "Bayraktepe" zirvesine çıktığını ifade eden Dr. Sönmez, şunları kaydetti:

"1994 yılından bu yana sürdürmekte olduğum başta Ahmed Yesevî yolu Türkistan ve ata yurdum Kazakistan konferanslarımın 530’uncusuna gelmiş bulunmaktayım. Ata yurdum Kazakistan bayraklarıyla bana manen destek veren Kırıkkale Yörük Türkmenleri ile birlikte buraya çıkarak Kazakistan 1 Aralık kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e ve Kazakistan’ın 16 Aralık'ta 30'ncu yaşına ithaf etmek için burada bulunuyorum. Burada bulunarak burada yaptığım etkinliğe destek veren başta Yörük Türkmen üyelerine gönül dostlarıma ve yıllardır 27 yıldır beni bu çalışmalarımda destekleyen aileme, gücümü her zaman aldığım ata yurdum ve fahri hemşerisi olmaktan çok ayrı gurur duyduğum Türkistan’a teşekkürlerimi sunuyorum."



"Türk dünyasındaki varlığını daim kılsın"

Dr. Sönmez, "Ata yurdum Kazakistan’ın bağımsızlığı kıyamete kadar baki kalsın. Türk dünyasının öncüsü yıldızı olarak bildiğimiz Kazakistan hep güçlenerek Türk dünyasındaki varlığını daim kılsın. 1 Aralık kurucu Cumhurbaşkanı günü sebebiyle yıl dönümünü kutladığımız Sayın Nursultan Nazarbayev sağlıkla var olsun" diye konuştu.



"Kızıl elmaya doğru koşuyoruz"

Bozkırın ortasında 600 metrekare Türk bayrağının etrafında toplandıklarını dile getiren Yörük Türkmen Başkanı Çetin Özyön, "Toplanma amacımız; Kazakistan’ın 30’uncu bağımsız kutlama çalışmalarına katılmak. Ata yurdumuz Ahmed Yesevî hocamızın ocağından gelen ateş Anadolu’da halen yanmakta. Bizler birlik ve beraberlik içinde ana yurttan ata yurda kızıl elmaya doğru koşuyoruz. Türkler umutsuzluğa kapılmasın, Türk çağı başlıyor" dedi.

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