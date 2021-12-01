12 milyon 924 bin liralık arsa geliri, ilçeye yatırım olacak

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait arsalarının satışından 12 milyon 924 bin Türk lirası gelir elde edildi.

Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait 26 adet arsanın 25'ini 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile artırma yapılmak suretiyle satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Arsa satışları sonrası elde edilen gelir Yahşihan ilçesine yatırım olarak döneceği aktarıldı.

Açıklamada, "Yahşihan Belediyesi ilçenin çeşitli yerlerinde mülkiyeti belediyeye ait 26 adet arsanın satışı için ihaleye çıkmıştı. Yapılan ihale sonucunda 25 arsanın satışı yapılırken 1 arsaya ise talipli çıkmadı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın başkanlığında encümen huzurunda yapılan arsa satışları 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırma yapılmak suretiyle gerçekleşti. Arsa satış ihalesi Yahşihan Belediyesinde 2 gün boyunca devam etti. Mülkiyeti belediyeye ait 26 adet arsanın 25’inin satışı gerçekleşirken, toplamda 12 milyon 924 bin 500 lira gelir elde edildi. İhalede en düşük arsa 16 bin 500 TL’den satılırken, en yüksek arsa ise 3 Milyon liradan alıcı buldu" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.