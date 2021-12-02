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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yaşındaki genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

İHA

25 yaşındaki genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.
Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey TOKİ'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ü. isimli şahıs, husumetlisi olduğu Serkan D. (25) ile kavga etti. Olayın büyümesiyle Burak Ü, evden getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek, Serken D.'yi bacağından vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve sağlı ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan 25 yaşındaki genç, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Burak Ü., ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Burak Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Olaya karışan Yaşar D.'nin (37) ise alkollü araç kullanmaktan “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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