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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: "Devlet son 20 yılda engellilere 48 tane hak geliştirdi"

İHA

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: "Devlet son 20 yılda engellilere 48 tane hak geliştirdi"

Kırıkkale'de, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Engelli aylığından tutun engelli yakını aylığı, evde bakım hizmeti, Sağlık Bakanlığımızın verdiği evde sağlık hizmeti, özel kuruluşlardaki istihdam hakkı, devletteki istihdam hakkı, araç indirimdeki ÖTV ve KDV haklarından tutun işte özel eğitim hakkına, engelli kartlarına ve bazı indirimlere kadar 48 tane hak geliştirmiş" dedi.
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında, Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Programa Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile daire amirleri öğrenciler ve veliler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, son 20 yılda engelli bireylere yönelik 48 tane hak geliştirdiğini ifade ederek, "Yaşlanan herkesin engel oranı artıyor. Eğer başımıza bir şey gelmeyecekse ömrümüz uzun olacaksa yaşlanacağız. Yaşlandığımız zamanda engel oranımız artacak. Şunu demek istiyorum; Bu bütün toplumun sorunu, hepimizin sorunu. Hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.
Vali Tekbıyıkoğlu, "'Dün akşam il müdürümüze bir talimat verdim. Bizim bu engellilerimizin haklarıyla ilgili kaç tane hakkı var. Hangi çalışmalar olmuş. Bana 48 tane haktan bahsetti. Engelli aylığından tutun engelli yakını aylığı, evde bakım hizmeti, Sağlık Bakanlığımızın verdiği evde sağlık hizmeti, özel kuruluşlardaki istihdam hakkı, devletteki istihdam hakkı, araç indirimdeki ÖTV ve KDV haklarından tutun işte özel eğitim hakkına, engelli kartlarına ve bazı indirimlere kadar 48 tane hak geliştirmiş devletimiz son 20 yılda. Sadece hak olarak değil, sosyal hizmet kuruluşlarını da artırdı. Engelsiz Yaşam Merkezleri, Umut Evleri, Özel Bakım Merkezleri, yatılı kuruluşlarımız ve engelli ailelerin gündüzleri rahat etmesi için de Gündüzlü Bakım Merkezlerini devletimiz son yıllarda teşkil etti" ifadesini kullandı.
Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı.

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