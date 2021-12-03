Babasının intihara kalkışırken ölümüne neden olduğu Hazal, toprağa verildi

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, intihara kalkışan babası Erdoğan Karakaya'nın tabancasından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hazal Karakaya (13) son yolculuğuna uğurlandı.
Sanayi Mahallesi 1426'ncı Sokak'ta dün meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Erdoğan Karakaya, ailesine kendisini öldüreceğini söyleyip, odasına geçerek, kapıyı kilitledi. Eşi ve kızının ikna çabalarına rağmen Karakaya, odada tabancasını ateşledi. Karakaya'nın kolunu yaralayarak seken kurşun, oda kapısının arkasından babasını ikna etmeye çalışan Hazal Karakaya'nın göğsüne isabet etti. Hazal Karakaya, kanlar içinde yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazal Karakaya'nın öldüğü belirlendi.
Hazal Karakaya'nın cesedi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Karakaya için Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karakaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Karakaya'nın cenazesi, öğlen cuma namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan kolundan yaralanan baba Erdoğan Karakaya'nın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-12-03 15:30:21
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