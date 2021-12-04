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Küçük çoban bir an olsun polisin ayağını bırakmadı: İnsan zinciri ile kurtarılan hayat Virajı alamayan kamyonet dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı

İHA

Küçük çoban bir an olsun polisin ayağını bırakmadı: İnsan zinciri ile kurtarılan hayat Virajı alamayan kamyonet dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonetin dereye uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Sopa ile aşağıdakileri yukarı çekmek isteyen polisin ayağından tutan küçük çobanın yardım etmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü Virajlar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Ankara’ya giden Mehmet Akgül (38) idaresindeki 06 VF 5021 plakalı Isızu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp, dereye uçtu.

Ekipler seferber oldu
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada ağır yaralanan sürücünün dereden çıkartılması için seferber oldu. 13 kişi, yaralı sürücüyü dereden çıkartmak için birbirlerine tutunarak dakikalarca çaba sarf etti. Sopa ile yukarıdan destek veren trafik polisinin ayağından tutan küçük bir çobanın kurtarma çalışmasına yardım ettiği anlar objektiflere yansıdı.

Hastaneye kaldırıldı
Uzun uğraş sonucu dereden çıkartılan sürücü Akgül, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalenin ardından da Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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