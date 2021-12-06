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Kuzenini tabancayla yaralayıp, evini ateşe verdi

DHA

Kuzenini tabancayla yaralayıp, evini ateşe verdi


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde S.B., tartıştığı amcasının oğlu Y.B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe verip kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları S.B. ile Y.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., yanında bulunan tabancasını çıkartarak Y.B.'ye ateş etti. Daha sonra Y.B.'nin evini ateşe veren S.B., olay yerinden kaçtı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-12-06 00:10:10

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