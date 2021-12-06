Kırıkkale'de motosikletliye tüfekli saldırı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Murat D. (43), motosikletiyle gezerken tanımadığı Murat B. tarafından tüfekle bacağından vurulması sonucu yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Hüseyin Kahya Mahallesi 615'inci Sokak'ta meydana geldi. Murat D.'ye, caddeden motosikletiyle geçerken, kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Bacağından vurulan Murat D., motosikletin kontrolünü kaybederek yola savruldu. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat D., ilk ifadesinde, saldırganı daha önce görmediğini belirterek, saldırının nedenini anlamadığını söyledi.

Öte yandan polisin çalışması sonucu kimliği tespit edilen Murat B. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-12-06 15:03:32



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