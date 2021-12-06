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(Düzeltme) Eşini rahatsız eden şahsa ateş açtı, yoldan geçen kargocuyu vurdu

İHA

(Düzeltme) Eşini rahatsız eden şahsa ateş açtı, yoldan geçen kargocuyu vurdu

Kırıkkale’de eşini rahatsız eden kişiye pompalı tüfekle ateş eden şahıs, yanlışlıkla sokakta kargo dağıtımı yapan kuryeyi vurdu. Yaralanan kargo firması çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Rauf Bektaş Bulvarı 630. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli şahıs, eşini rahatsız ettiği iddia edilen ve bu sebeple davalık olduğu S.V. ile sokakta karşılaştı. M.B., pompalı tüfekle S.V.’ye ateş etti. Pompalı tüfeği gören S.V. koşarak uzaklaşırken, M.B.’nin pompalı tüfeğinden çıkan kurşun sokakta kargo dağıtımı yapan kargo firması çalışanı Murat D.'nin bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat D., Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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