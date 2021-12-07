Mezarlıklar yüzde 90 doldu: Belediye yeni mezarlık için çalışma başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezarlıklar yüzde 90 doldu: Belediye yeni mezarlık için çalışma başlattı

İHA

Mezarlıklar yüzde 90 doldu: Belediye yeni mezarlık için çalışma başlattı

Kırıkkale Belediyesi, şehir merkezindeki mezarlıklarda doluluk oranının yüzde 90'a ulaşmasının ardından 70 dönüm arazi üzerine yeni mezarlık inşa edecek.
Kırıkkale Belediyesi, çevreyolu üzerindeki araziye kent merkezine hitap edecek yeni bir mezarlık alanı için çalışma başlattı. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine camii, gasilhane, taziye evi, oto park ve benzeri sosyal donatılar inşa edilecek mezarlığın 2022 yılından tamamlanması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezideki mezarlık alanlarının ihtiyaca cevap veremez duruma geldiğini ifade ederek, yeni mezarlık için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Yeni mezarlık alanında bulunacak fiziki yapılar hakkında da bilgiler aktaran Saygılı, "Burada vatandaşlarımız taziye ziyaretlerini, defin işlemlerini rahat bir şekilde yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşil dokuyu yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla da çoğaltacağız. Bu alanda ayrıca camii, gasilhane, taziye evi, oto park ve benzeri sosyal donatılar olacak. Burada da cenaze ve defin hizmetleri ücretsiz bir şekilde ekiplerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşımızın hizmetinde olacak. Bir kısmı da ücret karşılığında aile mezarlığı olarak satışa sunacağız" dedi.
Kırıkkale Belediyesi’nin yürüttüğü projelerin de şehirde göze çarptığının dile getiren Saygılı, verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini kaydederek, "Şehrimiz şuan şantiye halinde, bir tarafta bilim parkı, buz pisti, diğer tarafta etiler köprülü kavşak, 3 ayrı yeni park inşası, millet bahçesi, asfalt, bordür, mahalle konağı çalışmalarımız her tarafta devam ediyor. Aziz milletimize hizmet etmenin verdiğimiz sözlerin teker teker yerine getirilmesinin mutlu oluyoruz. Hamdolsun, gece gündüz demeden aziz şehrimiz için çalışıyoruz. Yaptığımız her işte başımız dik, anlımız ak. Yaptığımız yatırımlar gurur duyduğumuz başarı olacak" diye konuştu.
Saygılı, şehrin yapılan bu yatırımlar ile çehresinin değiştiğini belirtirken 5 bin kişiye iş istihdamı oluşturacak, tüm şehrin ekonomik anlamda fayda sağlayacağı RoketSan ile Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve Depo Komutanlığı da şehrin yapısına önemli ölçüde katkı sağlayacağının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 ilin geçiş güzergahında uyuşturucuya geçit yok: Araçlar didik didik aranıyor "Kilit kavşak", narkotik köpekleri Cesur ve Tepe'ye emanet Otobüs şoförü Gazanfer Budak: "Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede canla başla çalışıyor"
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında uyuşturucuya geçit yok: ...
(Düzeltme) Eşini rahatsız eden şahsa ateş açtı, yoldan geçen kargocuyu vurdu
YEREL HABERLER (Düzeltme) Eşini rahatsız eden şahsa ateş açtı, ...
Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu
YEREL HABERLER Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu
Kırıkkale'de motosikletliye tüfekli saldırı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de motosikletliye tüfekli saldırı
İş kazasında hayatını kaybetmişti, Hakkarili işçinin ismi parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER İş kazasında hayatını kaybetmişti, Hakkarili işçinin ...
Kuzenini tabancayla yaralayıp, evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Kuzenini tabancayla yaralayıp, evini ateşe verdi
Amcasının oğlunu tabanca ile vurdu, evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Amcasının oğlunu tabanca ile vurdu, evini ateşe verdi
Alkollü sürücü kokoreççi dükkanına daldı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kokoreççi dükkanına daldı
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kırıkkale'de husumetleri grupların sözlü tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de husumetleri grupların sözlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.