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Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu

DHA

Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arazide kayarak düşen ve ağır yaralanan Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın (28) hastanede şehit olduğunu açıkladı. Şehidin Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber verildi. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zarife ve babası Murat Ceylan, büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için akın etti. 1,5 yıllık nişanlı olduğu öğrenilen Emre Ceylan, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-12-09 14:14:09

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