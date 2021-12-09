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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı

DHA

Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle AnkaraKayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracağız" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolunun elektrikli işletmeye açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, 2003 sonrası başlattıkları demir yolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yaptıklarını bildirdi.
50 yıldır el değmeyen demir yollarının tamamını yenilediklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. YHT ulaşımını '4 destinasyonda 13 il' ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu YHT ile seyahat etti. Hızlı tren çalışmalarımızı burada bırakmadık. Yurdumuzun dört yanında çok önemli güzergahlarda yaklaşık 4 bin kilometrelik ilk hatta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlardan, Ankara-Sivas YHT hattının alt yapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Ankara-Balışeyh arasında çalışmalarımız devam ediyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek" dedi.
'YATIRIMLARIMIZDAKİ DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 48'E YÜKSELTTİK'
Karaismailoğlu, yolcu ve yük taşımacılığıyla birlikte gerçekleştirdikleri hızlı tren projelerinin yanı sıra konvansiyonel hatlarında da iyileştirme çalışmaların devam ettiğini belirterek "Demir yollarımızın yolcu ve yük taşıma kapasitesini artırıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'mızda da belirttiğimiz üzere, yük taşımacılığında demir yolu payını kısa vadede yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında demiryollarımızı, limanlar ve havalimanlarına bağlıyoruz. Yatırımlarımızdaki demir yolu payını yüzde 48'e yükselttik. 2023 yılında da yüzde 63'e çıkaracağız. Demir yollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hükumetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 136 milyar 635 milyon liranın 222 milyar lirası demiryollarına aittir" diye konuştu.
'ELEKTRİKLİ HAT UZUNLUĞU 5 BİN 931 KİLOMETREYE ULAŞTI'
Karaismailoğlu, Ankara-Kayseri Konvansiyonel Demir Yolu Hattı'ndaki Nenek-Şefaatli arası kesimin elektrifikasyon hattının işletmeye alınmasıyla 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünün sağlandığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Böylece batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak. Bugün kabulü yapılan elektrikli hattımızla birlikte toplam elektrikli hat uzunluğumuz 5 bin 931 kilometreye ulaştı. Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerimizi de etaplar halinde halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracağız. Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında, 35 bin ton karbon salınımını önleyeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-12-09 14:32:06

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