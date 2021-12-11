Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla Kemal Ö. (39) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G. (45) yaralandı.

Olay, gece ilçeye bağlı Kösedurak köyünde meydana geldi. Kemal Ö.'nün evde temizlediği tabanca, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, önce dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G.'nin koluna ve duvara, buradan da sekerek Kemal Ö.'ye isabet etti. Yaralanan Kemal Ö. ve Gamze G., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal Ö. ve Gamze G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-12-11 12:23:27



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