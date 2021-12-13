Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için herkes seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için herkes seferber oldu

İHA

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için herkes seferber oldu

Kırıkkale'de gece saatlerinde dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. kazada ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu araçtan kurtarıldı.
Kaza, gece saat 2.45 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 LC 256 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Derenin içerisinde yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.
İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada maddi hasarında oluştuğu otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü
Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu
YEREL HABERLER Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı ...
Tabancasını temizlerken kendisini ve dini nikahlı eşini vurdu
YEREL HABERLER Tabancasını temizlerken kendisini ve dini nikahlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.