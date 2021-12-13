Kırıkkale Gücü Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri", Kırıkkale'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kırıkkale Gücü Spor Kulübü tarafından düzenlenen, "2021 Pandemi Ödülleri" sahiplerini buldu. Çeşitli kategorilerde 14'üncü kez yapılan ödül töreni bu yıl, korona virüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz anısına gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Güven Göktaş'ın yaptığı törende, Prof. Dr. Feriha Öz'ün biyografisi tanıtıldı. Törende konuşan Kulüp Başkanı Güven Gündüz, "Bütün sağlık emekçilerini onurlandırmak, onlara ödül vermek moral vermek istedik. İnşallah bundan sonra sağlık, spor, edebiyat ve kültür alanlarında bu şehirde güzel organizasyonlar yaparız" dedi.

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