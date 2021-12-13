Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından E.D. isimli şahsın evine yapılan operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan da araması olduğu tespit edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.