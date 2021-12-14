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Otomobil, hafif ticari araca ardından da TIR'a çarptı: 5 yaralı

DHA

Otomobil, hafif ticari araca ardından da TIR'a çarptı: 5 yaralı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, otomobil, hafif ticari araca ardından da TIR'a çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kırıkkale-Kayseri Karayolu Hurdalık Kavşağında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 71 AAE 477 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan 06 BK 4155 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil yine aynı yönde seyreden Nuh Sarıbıyık idaresindeki 06 CMZ 140 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil ve hafif ticari araçta bulunan Onur Özkaya(23), Bayram Küçükdeveci(43), Yıldırım Şıkoğulları(22),Mustafa Yılmaz(40) ve Oğuzhan Samur(23) yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünden duman çıkan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, tekrar açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-12-14 03:01:03

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