Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı

Kırıkkale Belediyesi tarafından kent merkezindeki tüm okullara toplamda bin litre el dezenfektanı dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Covid19 salgınına tedbir amaçlı olarak kent merkezinde bulunan 90 okul ile 5 yurda koruyucu özelliği bulunan el dezenfektanı dağıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Okullarımızda yüz yüze eğitim döneminde dezenfekte işlemine ağırlık veriyoruz. Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi, öğretmen ve okul görevlilerimizi salgına karşı koruma amacıyla Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde bulunan okullara koruyucu içeren el dezenfekte dağıttı. Ayrıca okullarımızı da düzenli aralıklarla dezenfekte uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.