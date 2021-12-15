Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı

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Kırıkkale'de kullanılmayan binanın 3'üncü katında yaktığı kanepenin yanına oturarak bali çeken bir şahıs, itfaiye ekiplerini karşısında görünce kayıplara karıştı.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 600'üncü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kullanılman binanın 3'üncü katına giren bir şahıs, yaktığı kanepenin yanına oturarak bali çekmeye başladı. Dumanları gören esnaflar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerini karşısında gören şahıs, binanın arka penceresinden kaçarak kayıplara karıştı. Ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. İtfaiye Çavuşu Tuncay Sancar, "İçeride kanepe yanıyordu. O da ateşin yanındaydı, konuşamıyordu. Ben o ara söndürürken, kaçtı gitti" dedi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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