Yahşihan'da zararlı haşerelerle mücadele sürüyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ekipleri tarafından kanalizasyon ve rögarlardaki zararlı haşerelere karşı çalışmalar sürdürülüyor.

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması yapılıyor. İlçede haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede bulunan tüm sokaklarda rögar kapaklarında sisleme çalışması yapıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

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