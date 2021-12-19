Sobadan sızan gaz 2'si çocuk 5 kişiyi hastanelik etti

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Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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