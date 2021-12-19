Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan gazla zehirlendi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bahşılı ilçesi Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Ayşegül K.(26) ve Naile G. (26) rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ayşegül K. Ve Naile G., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karakeçili ilçesinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Rabia T. (28) ile kızları Zahide Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-12-19 13:13:29



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