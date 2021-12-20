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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de park halindeki minibüs yandı

DHA

Kırıkkale'de park halindeki minibüs yandı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, park halindeki yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi girişinde meydana geldi. Park halindeki 71 K 0059 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, minibüsü sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-12-20 00:42:02

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