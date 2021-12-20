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Bu ilçenin nüfusu yazın düşüyor, kışları 3 kat artıyor: Belediye Başkanı çağrıda bulundu

İHA

Bu ilçenin nüfusu yazın düşüyor, kışları 3 kat artıyor: Belediye Başkanı çağrıda bulundu

Kırıkkale'de yerleşik nüfusu 30 bin olan Yahşihan ilçesinde, kış mevsiminde nüfusun 100 binin üzerine çıkması nedeniyle Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, hizmet kalitelisinin artması için vatandaşların nüfuslarını ilçeye almalarını istedi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, öğrenci ve işçi potansiyelinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle İller Bankası'ndan gelen payın; yeniden planlanmasını ve artırılması gerektiğini söyledi. Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören 40 bin öğrenci ve Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan işçiler ile birlikte toplamda 100 binin üzerinde vatandaşa hizmet ettiklerini dile getirdi. Türkyılmaz, İller Bankası'ndan gelen payın ise 30 bin kişiye göre aktarıldığını belirtti.
İHA muhabirine açıklama yapan Türkyılmaz, üniversite öğrencilerine de çağrıda bulunarak, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ikametgâhlarını taşımalarını istedi.

"Bizim tabela nüfusumuz 30 bin"
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden de nüfus sayısının artacağını ifade ederek, şunları kaydetti:
"31.12.2021 tarihi itibariyle TÜİK tekrardan adrese dayalı sistemleri yenileyecek. Kamuoyunda bilindiği gibi Bodrum, Çeşme, Ayvalık gibi ilçeler, yazın nüfusu artan ilçelerdir. Haklı olarak oradaki belediye başkanları da kendi ilçeleri ile ilgili dertlerini dile getiriyorlar. Kamuoyunun bilmediği ve dikkat çekmemiz gereken bir durumda şu; Bizim tabela nüfusumuz 30 bin. Yalnız 40 bin öğrenci de dâhil olduğunda 70 bin. İlçemizin gündüz nüfusu hastanelerin, organize sanayinin olması ile beraber 100 bin. Çalışan kişi sayısı 30 bine göre olduğu için çok az kalıyor. Bu sefer de belediye olarak hizmet vermekte sıkıntı yaşıyoruz."

"Hizmet etme kalitemiz artmış olacak"
İller Bankası’ndan gelen payın 30 bin kişiye göre geldiğini anlatan Türkyılmaz, "70 bin kişilik biz hizmet edemiyoruz. TÜİK’in yeni verilerini hazırlarken bizim gibi ilçelerin yazın Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Çeşme diyorsa kışında bizim gibi olan ilçeleri tekrardan gözden geçirmesini istiyorum. 15.12.2006 5337 sayılı kanunun 14. maddesinde derki; 10 gün içinde adres beyanı vermek zorundalar. Yenişehir Mahallemizde veya diğer mahallelerimizde yeni gelmiş öğrenci arkadaşların 31 Aralık tarihine kadar adreslerini ilçemize taşıdıklarında hem adrese dayalı sistemden nüfusumuz artacak hem de iller bankasından gelen gelir paydasından hizmet etme kalitemiz artmış olacak" dedi.

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