BM'ye göre dünyada günlük 137 kadın, erkek şiddetinden hayatını kaybediyor Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" programında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Birleşmiş Milletlerinde hazırladığı rapora göre dünyada yaklaşık 137 tane kadın, erkek şiddeti ile vefat etmektedir. Elim bir vakadır" dedi.

Kırıkkale Öğretmenevi Mavi Salonda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Kuruluş Müdürü Burçin Tonga ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak’ın konuşmaları ile devam etti.

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ise, şiddetin kime ve ne şekilde olduğu fark etmeksizin toplumların ruhunda peyda olmuş kötü huylu bir ur olduğuna ve tüm dünyada yaşanan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı rapora göre, dünyada günde yaklaşık 137 kadının, erkek şiddetiyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "İnsanlığı zehirleyen bu sorunun kökünden kazınması için hepimiz canla başla mücadele etmekteyiz. 10 yıldan beri de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı" dedi.

Tekbıyıkoğlu,"Şunu herkes bilmeli ki kimsenin bir başkasının ne bedensel ne ruhsal ne psikolojik bütünlüğünü zedeleyici eylemleri gerçekleştirmeye hakkı yoktur. Şiddet kime ve ne şekilde olduğu fark etmeksizin toplumların ruhunda peydah olmuş kötü niyetli bir urdur. İnsanlığı zehirleyen bu urun kökünden kazılmasında hepimiz canla başla mücadele ediyoruz. 10 yıldan beri bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Temel anayasamıza, medeni kanunumuza, Türk Ceza Kanununa dayanmakla beraber 2012 yılında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun çıkartıldı. Bu kanunda da ciddi mekanizmalar geliştirdi" ifadesini kullandı.

Programa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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