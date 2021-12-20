Narkotik köpeği "Adam" buldu: Bantla sarılı uyuşturucu bagajdan çıktı

Kırıkkale'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine alan polis, narkotik köpeği "Adam" ile iki araçta yaptığı aramada, toplam 3 kilogram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A. ile M.T. isimli şahısların uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Trafik kontrol noktasında iki aracı da durduran polis, narkotik köpeği "Adam" ile arama yaptı. 06 plakalı araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Adam", bagaj kapağının iç bölmesine tepki verdi. Bölmede, bantlarla sarılı olarak muhafaza edilmiş 2 kilo 960 gram esrar ele geçirdi. 34 plakalı araçta da 3,50 gram esrar çıktı.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan A.A. ile M.T. isimli şahıslar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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