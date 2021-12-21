Su sayaçları için 'don' uyarısı

Kırıkkale Belediyesi, kar yağışıyla birlikte sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği günlerde su sayaçlarının donabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği, bu durumda soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi. Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmaktadır. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı abonelerimiz tarafından korunması gerekmektedir" denildi.

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