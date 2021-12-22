Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan Duran (71) ve Fadik Atak (71) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.

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