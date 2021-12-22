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Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı

DHA

Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Duran (71) ve Fadime Atak (71) çifti, tedaviye alındı.
Altıntaş Mahallesi'nde oturan Fadime ve Duran Atak çifti, akşam saatlerinde fenalaştı. Çiftin, 112'yi arayıp durumu bildirmesi üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen karıkoca, yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin durumunun iyi olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-12-22 00:48:04

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