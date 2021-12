Bakan Karaismailoğlu: "Bölünmüş yollar sayesinde yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağladık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bakanlığımızca yaklaşık 1 Trilyon 145 milyar lira yatırım yapıldı" "Altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağladıklarını ifade ederek, "20032020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği yüzde 150 düzeyinde artmasına rağmen, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Yine bölünmüş yollarımız sayesinde yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kırıkkale 44. Şube Şefliği'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, 19 yıl önce ülkede başlayan 'yeni ulaşım ve iletişim çağı’ daha da hızlanarak gelişim ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini söyledi.



"Bize, büyük sorumluluklar düşüyor"

Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Şimdiye kadar yaşandığı gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak Türkiye’nin geleceği için önemli roller üstleneceği anlamına gelmektedir. Ülkemiz adına başlattığımız yeni dönüşüm sürecinde; bakanlığımız olarak bize, büyük sorumluluklar düşüyor. Bu bilinçle ülkemizin ihtiyaçlarını tespit ediyor, planlamalarımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine kuruyoruz" dedi.



"Bakanlığımızca yaklaşık 1 Trilyon 145 milyar lira yatırım yapıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" sözünü hatırlatan Karaismailoğlu, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli hedeflerine ulaşması için tüm sektörler kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne de büyük görevlerin düştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hedefler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'yol medeniyettir' diyerek, bizlere açtığı müreffeh yolda, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ulaşım, iletişim ve altyapısından sorumlu bakanlık olarak çalışmalarımızda, ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçiriyor ve yurdumuzun geleceğine ışık tutmak üzere çalışıyoruz. Bakanlığımızca eskimiş, bozuk yollar kısa bir sürede çağın ihtiyacına uygun olarak çift şeritli yollara dönüştü. eski ekipmanlar yerine son derece teknolojik araçları bünyemize kattık. Birileri gibi şikâyet etmedik, hep çalıştık. 19 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlığımızca yaklaşık 1 Trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bunun 698 milyarını karayollarına harcadık. Bugün; 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 600 kilometre artırarak 650 kilometreye yükselttik"



"Yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağladık"

Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde; yollardaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttiklerini ifade ederek, "Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. 20032020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve trafik hareketliliği yüzde 150 düzeyinde artmasına rağmen, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Yine bölünmüş yollarımız sayesinde yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağlıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyon ton daha az karbondioksit emisyon gerçekleştirdik. İş gücü olarak da yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon Türk lirası tasarruf sağladık. Bölünmüş yolların yanı sıra ülkemizdeki tüm yolların yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli olması hususuna da büyük önem veriyoruz. 20032020 yılları arasında yılda ortalama 14 bin 20 kilometre asfalt çalışması yaptık. BSK Kaplamalı yol uzunluğunu 29 bin kilometreye ulaştırdık. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü’müz sorumluluğundaki 68 bin 541 kilometre bölünmüş yol ağının yüzde 42'sini BSK kaplamalı duruma getirdik" diye konuştu.

Açılış törenine; Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve davetliler katıldı.

