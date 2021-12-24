Kırıkkale'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 6,5 litre etil alkol, farklı türlerde 14,5 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kent genelinde kaçak içki operasyonları sürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından K.M. isimli bir şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 6,5 litre etil alkol, farklı türlerde 14,5 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan alınan K.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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