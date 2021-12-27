Kırıkkale'de 'fahiş fiyat' denetimi



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüşün ardından marketlerde fiyat farkını tespit etmek için denetim yaptı.

Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim yaptı. Denetimde çay, şeker, un, yumurta, tavuk, pirinç, peynir, süt ve yağ gibi ürünler başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Etiket fiyatı ile kasadaki fiyat farklılığını inceleyen ekipler, haksız fiyat uygulandığı belirlenen ürünlerden dolayı market ve işletmeler hakkında tutanak tuttu. Tutanakların Ticaret Bakanlığı'na gönderileceği ve yapılan incelemelerin ardından iş yerleri hakkında işlem başlatılacağı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-12-27 12:21:53



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