Kırıkkale'de 'alkol' denetimi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, yılbaşı öncesinde kentteki alkollü içki satılan 40 iş yerine denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde sahte içki üretenlere yönelik başlattığı 'alkol' uygulaması kapsamında Kırıkkale'de çalışmalara başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde gerçekleştirilen denetim kapsamında Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip, kentteki 40 iş yerinde uygulama yaptı. Ekipler, raflardaki ürünleri inceleyip belge kontrolleri yaptı.

Sahte içkiyle ilgili bilgilendirilen işletmecilere, bandrolsüz, menşei belli olmayan, 'merdiven altı' ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemi hatırlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-12-27 19:46:33



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