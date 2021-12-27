Kırıkkale'de 'alkol' denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 'alkol' denetimi

DHA

Kırıkkale'de 'alkol' denetimi


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, yılbaşı öncesinde kentteki alkollü içki satılan 40 iş yerine denetim gerçekleştirildi. 
İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde sahte içki üretenlere yönelik başlattığı 'alkol' uygulaması kapsamında Kırıkkale'de çalışmalara başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde gerçekleştirilen denetim kapsamında Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip, kentteki 40 iş yerinde uygulama yaptı. Ekipler, raflardaki ürünleri inceleyip belge kontrolleri yaptı. 
Sahte içkiyle ilgili bilgilendirilen işletmecilere, bandrolsüz, menşei belli olmayan, 'merdiven altı' ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemi hatırlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-12-27 19:46:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi
Kırıkkale'de 'fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'fahiş fiyat' denetimi
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ...
Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından tabancayla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından ...
Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde ...
Bozkırın yaban hayatı korunuyor Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bozkırın yaban hayatı korunuyor Yaban hayvanları için ...
Karamollaoğlu: Dolar birdenbire düştü
YEREL HABERLER Karamollaoğlu: Dolar birdenbire düştü
SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "İmam Hatip Okulları açıldı, başörtüsü problemi çözüldü. Bundan dolayı iktidar partisine müteşekkiriz"
YEREL HABERLER SP Lideri Karamollaoğlu: "İşi ehline verirsek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.