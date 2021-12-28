Kırıkkale'de çöken 2 katlı metruk binayla ilgili inceleme tamamlandı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 2 katlı metruk binada meydana gelen çökmeyle ilgili çalışma tamamlandı. Çevredeki yapılarda olumsuz bir duruma rastlanmadığı ve herhangi bir tahliyenin olmayacağı belirtildi.

Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi´nde dün gece saatlerinde 2 katlı metruk binanın büyük bölümü gürültüyle çöktü. Paniğe neden olan olayın ardından mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi araç trafiğine kapatırken binanın da boş olduğu belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bugün bölgeye gelerek, bina çevresinde incelemede bulundu. İncelemelerde, bölgede yapımı devam eden bir inşaat sahasının temel kazısı sonrası hemen yanında bulunan 2 katlı metruk binada kısmi yıkılma meydana geldiği belirlendi. İnşaatın çevresine istinat duvarlarının yapılması ve gerekli önlemlerin alınması için Kırıkkale Belediyesi ile yapı denetim firmasına gerekli bilgilerin verildiği ve binanın çevresindeki yapılarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ikamet eden vatandaşların tahliye edilmeyeceği ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-12-28 17:32:56



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