Yanlış yetiştirilme yöntemleri, tehlikeli ırklı köpekleri saldırganlaştırıyor

Kırıkkale Belediyesi bünyesinde görevli Veteriner Hekim Yunus Özdemir, tehlikeli ırklı köpeklerin sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirilme yöntemleri neticesinde saldırgan hale geldiğini söyledi.

Gaziantep’te Pitbull ırkı köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye, ağır yaralanmıştı. Küçük Asiye’nin yaşadığı korkunç olay sonrasında tehlikeli ırk köpeklerin bakımlarının nasıl olması gerektiğini ve sorumsuz sahipler hakkında yapılması gereken cezai işlemleri gündeme getirildi. Hayvanlara sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirilme yöntemleri ile ilgili İHA muhabirine konuşan Kırıkkale Belediyesi bünyesinde görevli Veteriner Hekim Yunus Özdemir, köpeklerin psikolojik sorunlarının büyük bir kısmı insanlarla ilişkili olduğuna dikkat çekti. Köpeklerin saldırganlaşmasının en büyük sebebinin sahiplerinin yetiştirme yönteminden kaynaklandığını ifade eden Özdemir, "Köpeği uygunsuz ve uyarımı az ortamda büyütmek, köpeğe kötü davranmak, elektrikli, dikenli takmak vurmak yada köpeğe fiziksel şiddet uygulamak veya ses tonunu yükselterek bağırarak korku gibi psikolojik şiddet etkileri de saldırganlık, davranış ve kaygı bozukluğu, stres, depresyon gibi psikolojik bozukluklara yol açar" dedi.



"30 bin Türk lirası para cezası uygulanmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden komisyonda tehlikeli arz eden köpeklerin belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendi. Bu tür köpekler tehlike arz etmektedir. Yayınlanan genelgeye göre 14 Ocak 2022 gününe kadar bu hayvanları kısırlaştırılıp, mikroçip taktırılıp, kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Bu işlemler yapılmaz ise 11 bin lira para cezası uygulanıyor. Bu işlemleri yaptırdıktan sonrada ağızlıksız tasmasız olarak insan yoğunluğunun özellikle çocukların olduğu alanlarda gezdirilmemesi gerekiyor. Hayvan sahipleri bunlara özenle dikkat etmesi gerekiyor. Şayet bu kurallara uymayan hayvan sahipleri hakkında da 30 bin Türk lirası para cezası uygulanmaktadır. Veteriner işleri ekipleri ve ilgili kurumlarla birlikte bu yasak ırklı köpekleri tespit ediyoruz ve usullere uygun bir şekilde araçlarımız ile barınağımıza getirip misafir ediyoruz."



"Mikroçip ile kayıt altına alınmasını sağlıyoruz"

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye’nin 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradığını hatırlatan Özdemir, “Bu talihsiz olaydan sonrada bazı hayvan severler de pitbull gibi yasak ırklı köpekleri barınağımıza teslim etti. Barınağımızda çeşitli ırklarda 300 tane köpek bulunuyor. Bu olaylardan sonra hayvan kapasitesini yüzde 30 artırdık. Burada köpeklerin kısırlaştırılması, aşılanması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Günlük rutin bakımlarını ve yaralı olarak getirdiğimiz köpeklerin tedavilerini yapıyoruz” diye konuştu.

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