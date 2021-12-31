Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 yabancı uyrukludan 3'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Kentteki 8 yabancı uyruklunun geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 23 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü sözde yönetici seviyesinde olan 8 kişi, yakalanıp gözaltına altındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sözde yönetici seviyesinde 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-12-31 11:41:11



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