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Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

DHA

Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 yabancı uyrukludan 3'ü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Kentteki 8 yabancı uyruklunun geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 23 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü sözde yönetici seviyesinde olan 8 kişi, yakalanıp gözaltına altındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sözde yönetici seviyesinde 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-12-31 11:41:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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