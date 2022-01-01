Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebeği Deniz Kağan oldu

2022 yılına girilmesinin ardından yeni yılın ilk bebeği, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde dünyaya gözünü açtı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeği Deniz Kağan’a altın taktı.

Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebeği, Nurhayat ve Yasin Altun çiftinin oldu. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açan bebeğe, Deniz Kağan ismi verildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı. Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, “Bugün itibariyle 31 Aralık’ı geçtik. 1 Ocağı geçtik ama jandarmamız, polisimiz, 112’miz, AFAD’ımız, itfaiye teşkilatımız ve hastanedeki bütün personelimiz vatandaşımızın hizmetinde. 2020 yılı çok iyi bir yıl değildi. 2021 ondan bir miktar daha iyiydi ama 2022’ye ilişkin umutlarımız var. 2022 yılının ülkemize, milletimize, Kırıkkale’mize hayırlı olmasını uğur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise “Bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılının son dakikalarında da biz hastanedeydik. Sayın valimiz ile birlikte görevinin başında olan arkadaşların yeni yıllarını kutladık. Acısıyla tatlısıyla bir yıl geçti. Yeni bir yıla yeni bir ümitle bakıyoruz. İnşallah 2022 yılı çok daha iyi geçecek. Bütün kalbimizle bunu Allah’tan diliyoruz ve ümit ediyoruz. İnşallah tüm İslam âlemi için büyük Türk milleti için ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olur. İnsanların gönlündekini Allah nasip eder” diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Merkezi, KırıkkaleAnkara kara yolu trafik kontrol noktasındaki görevi başında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Yeni yıllarını kutladı, personele tatlı ikramında bulundu.

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