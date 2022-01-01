Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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Kırıkkale'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkartıldı.

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, parmağındaki yüzüğü çıkartmaya çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalınca da itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye görevlileri, kadının sağ elinin orta parmağındaki yüzüğü spiral ile keserek çıkarttı.

Kadın, parmağındaki yüzüğü çıkartan ekipler teşekkür etti.

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