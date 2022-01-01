Bacağından vurup, hastanenin önüne bıraktılar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, tabanca ile bacağından vurularak yaralanan K.C. (50), hastane önüne bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Keskin Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Husumetlileri tarafından tabanca ile bacağından yaralanan K.C., hastane önüne yaklaşan bir otomobilden bırakıldı. Otomobil, hızla bölgeden ayrılırken sağlık görevlileri, K.C.'yi hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi burada yapılan K.C., daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-01 23:34:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.