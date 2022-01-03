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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUBİTAK bilim fuarında 850 proje hazırlandı

İHA

TUBİTAK bilim fuarında 850 proje hazırlandı

Kırıkkale'de TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmaları kapsamında kent genelinde 39 okulda 850 proje çalışması çalışması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokol kapsamında, bilim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kırıkkale'de 39 okulda 850 proje çalışması yapıldı Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okullarda düzenlenen TÜBİTAK projeleri sayesinde öğrencilerin birçok alanda teorik bilginin yanı sıra becerilerin de geliştirildiğini belirtti. Tüfekçi, okullarda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarlarında her okulun birbirinden ilginç en az 25 proje çalışması ile stantlarda yer aldığını ve hazırlanan her bir projenin öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını hatırlattı.
Öğrencilerin danışman öğretmenlerin de desteği ve özgün tasarım ve içerikleri ile yeni yeni projeleri ortaya koyduklarını belirten Tüfekçi, "Millî Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında ilimizde 2021 yılı itibariyle öğrencilerimiz tarafından yaklaşık bin proje çalışması yapıldı. Ortaokul ve lise okullarımızdaki öğrencilerimiz araştırma, inceleme ve tasarım alanındaki çalışmalarını görselleştirerek sunum haline getirmiş oldular" dedi.
TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmalarıyla öğrencilerin fikir ve düşüncelerinin esere dönüştüğünü belirten Tüfekçi, şunları söyledi:
"Merkeze bağlı ve ilçelerimizde açılışını yaptığımız okullarımızda gördük ki, öğrencilerimiz hayallerini bilgileriyle destekleyerek yeni yeni çalışmaları ortaya koymuşlar. Bu hepimiz için önemli bir gelişme. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarında yer alan proje çalışmalarının her biri aslında öğrenciler için birer kazanım haline dönüşüyor. Projeler özgün olduğu için oldukça ilgi çekici. Grup halinde çalışmalarını yapan öğrencilerimizin becerileri de bu sayede ortaya çıkıyor. Günler öncesinden proje hazırlıklarını yapan öğrencilerimiz, projelerinin tasarım, araştırma ve incelemesini yaparken birçok bilgiyi de öğrenerek kullanma imkanı buldu. Bu sayede becerilerini ve yeteneklerini daha da geliştiren çalışmalar onların eğitimine ışık tutuyor. Bilim fuarlarımıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi bu güzel ve bir o kadar da ilginç projelerinden dolayı tebrik ediyor, onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK'ın desteklerinden dolayı da büyük memnuniyet duyduk."
Tüfekçi, 2022 yılı itibariyle de TÜBİTAK proje çalışmalarının yanı sıra diğer alanlarda da önemli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

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