Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de kavşaktan geçmeyen çalışan otomobil, yolcu otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı Mercedes marka otobüs, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Tayfun D. idaresindeki 78 AAH 786 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, metrelerce sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tayfun D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kara yolundaki araç trafiğinin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.