Kırıkkale Belediyesi'nden su kesintisi uyarısı

"Stres ve üzüntünün kansere neden olduğunu gösteren bir çalışma yok"

Kırıkkale Belediyesi ana boru hattında oluşan arıza sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kırıkkale Belediyesi tarafından, ana boru hattında meydana gelen araza sebebi ile gece saatlerinde, kentin bazı kesimlerinde su kesinti yaşanacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, "Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan ana boru hattında oluşan arıza sebebiyle bu gece şehrimizin bazı kesimlerinde su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmaları gerekir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

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