Yolcu otobüsünün otomobile çarptığı kaza kamerada

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de yolcu otobüsü, sürücüsünün kavşaktan dönmeye çalıştığı otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece Kırıkkale-Ankara kara yolundaki Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Tayfun D.'nin kullandığı 78 AAH 786 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tayfun D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-04 16:03:10



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