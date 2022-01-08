Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

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Kırıkkale'de otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Büyükyağlı köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Y. idaresindeki 32 CPB 265 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Atilla Y., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise yanma riskine karşı tedbir aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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