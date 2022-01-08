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Yüklü miktardaki faturalar cep yakıyordu: 25 köyde GES ile yüzde 90 tasarruf Su depolarının elektrik ihtiyacı güneş panelleri ile sağlanıyor Köylere su, güneş panellerinin ürettiği enerji ile ulaştırılıyor

İHA

Yüklü miktardaki faturalar cep yakıyordu: 25 köyde GES ile yüzde 90 tasarruf Su depolarının elektrik ihtiyacı güneş panelleri ile sağlanıyor Köylere su, güneş panellerinin ürettiği enerji ile ulaştırılıyor

Kırıkkale'de köylerin su depolarına gelen yüklü elektrik faturaların önüne geçmek için devlet desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrallerinden, üretilen elektrik ile yüzde 90 oranında tasarruf sağlanıyor.
Kırıkkale Valiliği, köylerdeki su depolarının elektrik ihtiyacını ve gelen yüklü faturaları karşılamak için güneş enerjisi santralleri (GES) kuruyor. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi ile 25 köye kurulan GES panelleri, elektrik üretmeye başladı. GES sayesinde elektrik faturalarında yüzde 90 oranında tasarruf sağlandı. Projenin uygulandığı 25 köyden biri olan Irmak köyünde güneş enerjisi santralinden elektrik üretiliyor. Depolardaki motorlar ile köy şebekesine günlük 300 ton kadar su veriliyor. Güneş enerjisi santrallerinin 185 köyün tamamına kurulması hedefleniyor.
Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji masrafını ortadan kaldırmak amacıyla KÖYDES projesi ile 25 köye güneş enerjisi santrali kurulduğunu söyledi.

"Enerji masrafı da çok fazlaydı"
Irmak köyüne kurulan güneş enerjisi santrali ile depodan köy şebekesine günlük 300 ton su verildiğini ifade eden Çaykara, "Kışın kurak geçmesi ve halende kurak geçmesi nedeniyle su ihtiyacı günden güne artıyor. Yaz mevsiminde köyün nüfusu 4 bini buluyor. Bu nüfusa yetişecek suyumuz yoktu. Enerji masrafı da çok fazlaydı. Enerji masrafını düşürmek için ne yapalım derken sayın cumhurbaşkanımızın KÖYDES ödeneklerini göndermesi ile Irmak köyümüze güneş enerjisi sistemi kurduk. Güneş enerji sistemimiz 96 panelden oluşuyor, yaklaşık 35 KW gücünde ve günlük köyümüze 300 ton su basıyor. Köyümüzün su ihtiyacını karşılıyor. İlimizde de şuanda 25 köyde güneş enerjisi kullanıyoruz. İnşallah nasip olursa Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 185 köyümüzün tamamına güneş enerjisi sistemlerini yapmayı planlıyoruz" dedi.

"30 bin lira elektrik faturası geliyordu, bu paneller bizi rahatlattı"
Projenin uygulandığı 25 köyden biri olan Irmak köyü muhtarı Raşit Çayırlı da elektrik faturalarında rahatladıklarını ifade ederek, "Köyümüzün en büyük sorunlarında bir tanesi susuzluktu. Su sıkıntısı yaşıyorduk daha önceleri yaşadık. Motor bir tane idi yetmiyordu ikinciyi devletimiz ikinci kuyuyu da kurdu. Sıkıştığımız zaman ikinci motoru da çalıştırıyoruz. Ama bunun maliyeti yüksek geliyordu elektrik faturası. Yazın yaklaşık 30 bin lira civarında elektrik faturası ödüyorduk. Şimdi bu panellerin yapılması bizi rahatlattı. Devletimize her zaman minnettarız. Önce tabii ki sayın cumhurbaşkanımıza, Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can’a, İl Genel Başkanımız Murat Çaykara’ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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